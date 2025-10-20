Lancette indietro di un' ora si torna all' ora solare

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora pochi giorni e bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette degli orologi. Manca poco al fatidico appuntamento con l’ora solare e con il cambio di orario che dovrà essere effettuato domenica prossima, 26 ottobre 2025, alle ore 3 che diventeranno quindi le 2. Al mattino ci sarà un'ora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna l'ora solare, ecco quando spostare le lancette - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani si saluta l’ora legale. Da vanityfair.it

lancette indietro torna solareLancette indietro di un'ora, si torna all'ora solare - Domenica 26 ottobre 2025 sarà necessario sistemare gli orologi: ci sarà un'ora di luce in più la mattina ma la sera farà buio prima. Come scrive palermotoday.it

lancette indietro torna solareTorna l’ora solare: il prossimo week-end lancette indietro di 60 minuti - Tra sabato 25 e domenica 26 si potrà dormire un’ora in più. Segnala laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Lancette Indietro Torna Solare