Lancette indietro di sessanta minuti si torna all' ora solare

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora pochi giorni e bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette degli orologi. Manca poco al fatidico appuntamento con l’ora solare e con il cambio di orario che dovrà essere effettuato domenica prossima, 26 ottobre 2025, alle ore 3 che diventeranno quindi le 2. Al mattino ci sarà un'ora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

