Lampedusa due migranti morti e 14 intossicati | erano nella stiva di una barca soccorso al largo
Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza hanno raggiunto un barcone con 85 persone a 16 miglia dall’isola. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Due migranti morti e 14 intossicati nella stiva di una barca soccorsa al largo di Lampedusa - facebook.com Vai su Facebook
Lampedusa, due migranti morti e 14 in gravi condizioni Soccorsi al largo dell'isola, tre sono stati intubati e trasportati in elicottero @TgrRai @robruvolo - X Vai su X
Tragedia al largo di Lampedusa: due migranti morti per inalazione di idrocarburi, 14 gravi - Due migranti sono morti e altri quattordici versano in condizioni gravissime dopo un drammatico soccorso avvenuto nelle acque al largo di Lampedusa. Scrive sicilianews24.it
A Lampedusa due migranti morti e 14 in gravi condizioni - Le persone soccorse presentano una grave crisi respiratoria, probabilmente dovuta all'inalazione di idrocarburi. Secondo tg24.sky.it
Migranti soccorsi al largo di Lampedusa su un barcone alla deriva: a bordo due morti, 91 persone portate in salvo VIDEO - Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi (19 ottobre) un’operazione di soccorso condotta dalla Guardia Costiera, al largo di Lampedusa, che ha consentito ... Si legge su msn.com