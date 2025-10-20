Lampedusa due migranti morti e 14 intossicati | erano nella stiva di una barca soccorso al largo

Repubblica.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza hanno raggiunto un barcone con 85 persone a 16 miglia dall’isola. 🔗 Leggi su Repubblica.it

