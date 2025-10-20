Lammens ha fame di più dopo un inizio positivo nella carriera del Man Utd

2025-10-20 19:07:00 Ecco quanto riportato poco fa: Senne Lammens non avrebbe potuto chiedere un inizio di vita migliore al Manchester United, ma il portiere belga mantiene i piedi ben saldi a terra nonostante gli elogi iniziali. Dopo aver completato un trasferimento di 18,2 milioni di sterline dal Royal Antwerp il giorno della scadenza, il 23enne ha dovuto essere paziente, guardando dalla panchina per tre partite prima di fare finalmente il suo debutto nella vittoria sul Sunderland poco prima della pausa per la nazionale. Gli Stretford End si sono affrettati a mostrare il loro apprezzamento, facendogli una serenata con canti del tipo “Sei Schmeichel travestito?” dopo aver mantenuto la porta inviolata al suo debutto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com