L' America' s Cup diventerà un museo permanente | il progetto

È stato presentato oggi a Città della Scienza di Napoli il progetto per un Museo permanente dedicato all'America's Cup. L'iniziativa, promossa dal presidente della Fondazione Idis - Città della Scienza Riccardo Villari, ha visto la partecipazione dei circoli nautici della città e del Tennis Club. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Alessandro Barbero BLOG. . Alessandro Barbero compara il sistema americano con quello dell'Impero Romano - facebook.com Vai su Facebook

America's Cup, svolta storica: arriva un consorzio che riunirà tuti i team nell'organizzazione. E Napoli avrà due edizioni - L'America's Cup si lancia nel futuro: dal 2027 non saranno più solo defender e sfidante ufficiale a decidere le regole. Scrive sport.virgilio.it

America’s Cup, si accelera patto tra i sei team in gara: «Noi la vera governance» - I team partecipanti si sono consorziati e hanno dato vita a un soggetto unico dentro al quale ci sono il defender Team New Zealand e tutti ... Segnala ilmattino.it

America’s Cup a Napoli: “Si parte a maggio 2027”. Solo le Olimpiadi hanno impatto economico e occupazionale superiore - Manfredi: «Questa sfida non è solo la mia sfida, ma la nostra sfida» ... Lo riporta ilcorrieredelgiorno.it