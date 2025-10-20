Forse i volenterosi e coraggiosi cittadini americani che hanno sfilato sulle strade degli Stati Uniti contro la svolta autoritaria impressa da Donald Trump al loro paese dovrebbero aggiungere allo slogan “No kings”, nessun Re, anche “No Zar”, nessuno Zar, dopo l’ennesima prova, svelata ieri dal Financial Times, della completa, totale, genuflessione trumpiana al volere di Vladimir Putin. Nonostante nelle ultime settimane sembrasse che Trump si fosse stancato di farsi prendere per i fondelli dall’amico del Cremlino, e malgrado avesse più volte minacciato ritorsioni dopo il fallimento delle precedenti svolte pacifiche, ancora una volta Trump si è fatto portatore di tutte le istanze e di tutta la propaganda di Vladimir Putin, intimando Volodymyr Zelensky durante un acceso incontro alla Casa Bianca di cedere a Putin tutto il Donbas, compresa quella parte della regione orientale dell’Ucraina che in tre anni e mezzo di guerra Mosca non è riuscita a conquistare, in cambio della rinuncia a due regioni che gli ucraini non hanno mai ceduto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’America protesta contro Re Trump, ma lo Zar Putin è già alla Casa Bianca