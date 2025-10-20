L’America di Trump? Non so dove stiamo andando però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà | Bruce Springsteen a Che tempo che fa
Fabio Fazio, ieri 19 ottobre, a “Che tempo che fa” sul Nove ha intervistato Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala del film “ Springsteen: Liberami dal Nulla” di Scott Cooper. “È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, – ha detto il rocker a proposito dell’America – è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo. Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
