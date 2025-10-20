L' ambasciatore di Mosca minaccia l' Italia | Ritorsioni se partecipa al furto dei nostri capitali

"Pronte ritorsioni": questo il monito dell’ambasciatore russo in Italia. Il diplomatico di Mosca Alexei Paramonov ha espresso preoccupazione per un’eventuale adesione di Roma ai progetti europei volti a utilizzare i capitali russi congelati per sostenere l’Ucraina. In un messaggio diffuso sul canale Telegram dell’ambasciata, ha definito tale iniziativa “il furto del secolo”, avvertendo che “la complicità dell’Italia in un reato finanziario di questa portata rischia di compromettere in modo sostanziale, per molti anni a venire, la possibilità stessa di ripristinare la cooperazione economica e commerciale con la Russia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ambasciatore di Mosca minaccia l'Italia: "Ritorsioni se partecipa al furto dei nostri capitali"

