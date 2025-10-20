L’alleanza tra San Donato e Bollate | Amministrazioni più efficienti

Il Comune di allea con Bollate per una pubblica amministrazione più efficiente. Domani prenderà il via il percorso formativo promosso dal Comune di San Donato Milanese e dal Comune di Bollate, nell’ambito del progetto “ Performa PA – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte della Pubblica Amministrazione e la valorizzazione di buone pratiche“, approvato e finanziato da Formez PA con risorse del Pnrr. L’iniziativa nasce dalla volontà delle due amministrazioni di investire sulla formazione dei dirigenti per rafforzare le competenze manageriali e sostenere la modernizzazione della macchina amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

