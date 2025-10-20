L' alchimia dell' acqua | viaggio simbolico-esoterico tra le fontane di Palermo

C’è un linguaggio segreto che scorre sotto la pietra, una voce che mormora tra le vene liquide della città. Palermo, nata dal mare e scolpita dall’acqua, custodisce nei suoi zampilli, nelle sue vasche e nei suoi marmi la memoria di un sapere antico: quello dell’Acqua come principio alchemico e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it