L’album Mediterraneo di Bresh è certificato platino

L’albumMEDITERRANEO” di BRESH è certificato PLATINO  (FIMI NIQ).  L’album, che ha debuttato al primo posto in classifica, è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh. All’interno dell’album sono contenuti anche i singoli “ Umore marea ” (certificato ORO), “ Dai che fai ”, attualmente in radio, e il brano sanremese “ La tana del granchio ” (certificato PLATINO). Inoltre,  BRESH sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo (sabato 25 ottobre), il tour proseguirà a Roma (sabato 1° novembre), a Milano con due date SOLD OUT (giovedì 6 e venerdì 7 novembre) e, per finire, a Bologna (domenica 9 novembre). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

