Laladra release party presso Sghetto Club
Giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 22:30 presso lo Sghetto Club di via Emilio Zago a Bologna, si terrà il release party de LaLadra, il nuovo progetto musicale che unisce le musiche e la produzione artistica di Federico Poggipollini con la voce e i testi di Susie Regazzi. LaLadra presenterà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
