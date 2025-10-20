L’agguato contro Pistoia era premeditato e pianificato Continuano le indagini

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un confine, sottile ma netto, che separa la passione sportiva dall’odio cieco. A Rieti, quel confine è stato nuovamente calpestato, trasformando una domenica di basket in un dramma assurdo. Raffaele Marianella, 57 anni, secondo autista del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia, è morto dopo essere stato colpito da un sasso lanciato contro il parabrezza del mezzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’agguato sarebbe stato pianificato: la sassaiola è avvenuta sulla statale Rieti-Terni, poco dopo che la scorta di polizia aveva lasciato il bus dei tifosi ospiti. I responsabili avrebbero atteso quel momento per colpire, con modalità che il procuratore Paolo Auriemma non ha esitato a definire “di stampo criminale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

l8217agguato contro pistoia era premeditato e pianificato continuano le indagini

© Oasport.it - L’agguato contro Pistoia era premeditato e pianificato. Continuano le indagini

Argomenti simili trattati di recente

l8217agguato contro pistoia eraL’agguato contro Pistoia era premeditato e pianificato. Continuano le indagini - C’è un confine, sottile ma netto, che separa la passione sportiva dall’odio cieco. Secondo oasport.it

l8217agguato contro pistoia eraRaffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Lo riporta lanazione.it

l8217agguato contro pistoia eraL'autista morto nell'assalto al pullman del Pistoia basket era in servizio da pochi mesi - Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni il secondo autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la superstrada Rieti- ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217agguato Contro Pistoia Era