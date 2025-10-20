L’agguato contro Pistoia era premeditato e pianificato Continuano le indagini
C’è un confine, sottile ma netto, che separa la passione sportiva dall’odio cieco. A Rieti, quel confine è stato nuovamente calpestato, trasformando una domenica di basket in un dramma assurdo. Raffaele Marianella, 57 anni, secondo autista del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia, è morto dopo essere stato colpito da un sasso lanciato contro il parabrezza del mezzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’agguato sarebbe stato pianificato: la sassaiola è avvenuta sulla statale Rieti-Terni, poco dopo che la scorta di polizia aveva lasciato il bus dei tifosi ospiti. I responsabili avrebbero atteso quel momento per colpire, con modalità che il procuratore Paolo Auriemma non ha esitato a definire “di stampo criminale”. 🔗 Leggi su Oasport.it
