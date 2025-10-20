Laetitia Casta | Ho cominciato a lavorare molto giovane ma ho imparato a dire di no Ciò che voglio è seguire il mio desiderio e non devo scusarmi per questo

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condividono la passione per l'Italia e l'abilità di sfuggire alle etichette: in occasione di Art Basel Paris, Laetitia Casta ed Eva Jospin si sono incontrate nell'atelier dell'artista. Ne è nato un intenso dialogo sulla forza del carattere e sulla bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

laetitia casta ho cominciato a lavorare molto giovane ma ho imparato a dire di no ci242 che voglio 232 seguire il mio desiderio e non devo scusarmi per questo

© Vanityfair.it - Laetitia Casta: «Ho cominciato a lavorare molto giovane, ma ho imparato a dire di no. Ciò che voglio è seguire il mio desiderio, e non devo scusarmi per questo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

laetitia casta ho cominciatoLaetitia Casta: «Ho cominciato a lavorare molto giovane, ma ho imparato a dire di no. Ciò che voglio è seguire il mio desiderio, e non devo scusarmi per questo» - Condividono la passione per l'Italia e l'abilità di sfuggire alle etichette: in occasione di Art Basel Paris, Laetitia Casta ed Eva Jospin si sono incontrate nell'atelier dell'artista. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Laetitia Casta Ho Cominciato