L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento una realtà strategica per il Sud Italia
L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento si sta affermando come una delle realtà più dinamiche e strategiche del Sud Italia. Fin dalla sua apertura, ha visto un flusso di quasi 500mila passeggeri L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
