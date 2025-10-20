Lady Gaga torna in Italia e infiamma l’Unipol Forum con il suo tour

Tivvusia.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera Milano ha accolto Lady Gaga per il primo dei due imperdibili concerti del suo Mayhem Ball Tour. A distanza di quasi sette anni dall’ultimo show italiano, la pop star americana, al secolo Stefani Germanotta, ha regalato al pubblico uno spettacolo lungo quasi tre ore, dimostrando ancora una volta cosa significa essere un’artista pop di livello internazionale. La tournée mondiale è partita ufficialmente lo scorso 16 luglio e segue la pubblicazione del nuovo album di inediti Mayhem, già in cima alle classifiche e candidato a diventare “Album dell’anno” ai prossimi Grammy. Uno show spettacolare diviso in quattro atti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

lady gaga torna in italia e infiamma l8217unipol forum con il suo tour

© Tivvusia.com - Lady Gaga torna in Italia e infiamma l’Unipol Forum con il suo tour

Altri contenuti sullo stesso argomento

lady gaga torna italiaLady Gaga visionaria: a Milano uno show da brividi - La popstar torna in Italia dopo 7 anni: un'esperienza totale all'altezza del "Celebration tour" di Madonna. Da ilsecoloxix.it

lady gaga torna italiaLADY GAGA il primo dei due concerti-evento a Milano [Scaletta e Info] - Le date italiane fanno parte del tour mondiale The MAYHEM Ball, che accompagna l’omonimo album uscito i ... Lo riporta newsic.it

lady gaga torna italiaLady Gaga torna in Italia dopo 7 anni: la scaletta dei concerti a Milano - A sette anni di distanza dalla sua ultima apparizione live nel nostro Paese, la popstar americana si prepara a conquistare Milano con due date imperdibili ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lady Gaga Torna Italia