Ieri sera Milano ha accolto Lady Gaga per il primo dei due imperdibili concerti del suo Mayhem Ball Tour. A distanza di quasi sette anni dall’ultimo show italiano, la pop star americana, al secolo Stefani Germanotta, ha regalato al pubblico uno spettacolo lungo quasi tre ore, dimostrando ancora una volta cosa significa essere un’artista pop di livello internazionale. La tournée mondiale è partita ufficialmente lo scorso 16 luglio e segue la pubblicazione del nuovo album di inediti Mayhem, già in cima alle classifiche e candidato a diventare “Album dell’anno” ai prossimi Grammy. Uno show spettacolare diviso in quattro atti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lady Gaga torna in Italia e infiamma l’Unipol Forum con il suo tour