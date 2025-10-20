Dopo sette anni, Lady Gaga è ritornata in Italia: ieri sera la popstar si è esibita sul palco del gremitissimo Unipol Forum di Milano davanti ad un pubblico composto da numerosi fan e volti noti come Elodie, Michele Bravi, Marco Mengoni, Stefano De Martino e Donatella Versace. “ My name is Stefania Joanne Angelina Germanotta “, si è aperta così il primo dei due unici appuntamenti nella penisola dell’artista arrivata nel nostro paese per il Mayhem Ball Tour partito lo scorso luglio da Las Vegas. Lady Gaga aveva fornito una succosa anticipazione dello show nel doppio weekend al Coachella nel mese di aprile, dove aveva portato sul palco per la prima volta i brani del settimo album Mayhem pubblicato nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga la dedica per Donatella Versace: “Anche quando non ero al top, lei c’è sempre stata”