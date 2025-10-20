Lady Gaga incanta Milano | un ritorno alle origini

Ildifforme.it | 20 ott 2025

Ieri al Forum di Assago di Milano si è esibita Lady Gaga per la prima tappa italiana del Mayhem Ball Tour: il suo concerto è stato un vero e proprio ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

