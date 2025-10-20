Lady Gaga incanta Milano | un ritorno alle origini
Ieri al Forum di Assago di Milano si è esibita Lady Gaga per la prima tappa italiana del Mayhem Ball Tour: il suo concerto è stato un vero e proprio ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Orgoglio italiano nell'opera Gothic pop di Lady Gaga. Sold out ad Assago per la prima data del Mayhem Ball Tour #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Balla o muori". Lady Gaga inizia così il suo show al Forum di Assago. Spettacolo puro. #LadyGaga #LadyGagaMilan #Mayhemballtour - X Vai su X
Lady Gaga incanta Milano con la sua opera gothic pop e promette: "Voglio durare altri 20 anni" - pop a Milano e si conquista un altro pezzo di cuore del pubblico italiano. Secondo msn.com
Lady Gaga visionaria: a Milano uno show da brividi - La popstar torna in Italia dopo 7 anni: un'esperienza totale all'altezza del "Celebration tour" di Madonna. Segnala ilsecoloxix.it
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Lady Gaga a Milano per il primo dei due show sold out al Forum di Assago del suo ‘Mayhem Ball Tour’, un’opera Gothic Pop di oltre due ore e 30 brani in scaletta. Riporta ilmattino.it