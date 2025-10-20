Andare ad un concerto di Lady Gaga è una esperienza immersiva dall’inizio alla fine. Ieri sera all’Unipol Forum di Milano la prima delle due date (si replica oggi) ha visto soprattutto protagonisti i piccoli e grandi Little Monsters (tra questi anche i vip Donatella Versace accolta con ovazioni, Elodie e Stefano De Martino ) che si sono presentati truccati, ricalcando i diversi stili che l’artista ha proposto negli anni. Sul megaschermo, in attesa che lo show iniziasse, sono comparsi diversi messaggi che i fan hanno spedito alla community dedicata, sono apparse anche delle proposte di matrimonio, accolti da diversi boati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lady Gaga in stato di grazia a Milano: con la sua opera pop più bella che celebra la vita e la morte, raggiunge nell’Olimpo delle performer sua Maestà Madonna