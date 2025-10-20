Lady Gaga in stato di grazia a Milano | con la sua opera pop più bella che celebra la vita e la morte raggiunge nell’Olimpo delle performer sua Maestà Madonna
Andare ad un concerto di Lady Gaga è una esperienza immersiva dall’inizio alla fine. Ieri sera all’Unipol Forum di Milano la prima delle due date (si replica oggi) ha visto soprattutto protagonisti i piccoli e grandi Little Monsters (tra questi anche i vip Donatella Versace accolta con ovazioni, Elodie e Stefano De Martino ) che si sono presentati truccati, ricalcando i diversi stili che l’artista ha proposto negli anni. Sul megaschermo, in attesa che lo show iniziasse, sono comparsi diversi messaggi che i fan hanno spedito alla community dedicata, sono apparse anche delle proposte di matrimonio, accolti da diversi boati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lady Gaga in stato di grazia a Milano: con la sua opera pop più bella che celebra la vita e la morte, raggiunge nell’Olimpo delle performer sua Maestà Madonna - La popstar ha portato all'Unipol Forum un'esperienza immersiva di due ore e mezza, conquistando fan e vip come Donatella Versace ed Elodie. Come scrive ilfattoquotidiano.it
L'incredibile spettacolo di Lady Gaga a Milano, stasera il secondo show: la scaletta - Il primo di due concerti di Lady Gaga a Milano è stato, come previsto, spettacolare. Segnala milanotoday.it
