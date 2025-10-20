Lady Gaga conquista Milano | tra il pubblico anche Elodie Marco Mengoni e la sua Donatella Versace
Incontenibile: Lady Gaga ha conquistato Milano già con la prima delle due date del suo Mayhem Ball Tour al Forum di Assago, uno show in cui l’artista 39enne ha cantato e ballato per oltre due ore e mezza, confermando tutto il suo talento, il suo carisma e le sue doti da trasformista. Lady Gaga in concerto a Milano. I “Little Monsters” – così si sono ribattezzati i membri della gigantesca community dei fan di Gaga, hanno assediato i cancelli già dalla notte prima del concerto per accaparrarsi i posti migliori, e la popstar non li ha delusi: sul palco ha rivendicato fieramente le sue origini italiane, urlando « My name is Stefania Joanne Angelina Germanotta », e ha dato spettacolo sulle note delle sue hit più famose e sui brani dell’ultimo album, tra outfit d’ispirazione gotica, coreografie studiate sin nel minimo dettaglio e scenografia mozzafiato. 🔗 Leggi su Amica.it
