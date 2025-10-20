Lady Gaga conquista Milano | little monsters in delirio per il suo live al Forum
La superstar del pop torna dopo sette anni con uno show ricco di sorprese e momenti indimenticabili. Numerosi gli spettatori vip in platea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ha incantato il forum la pop star #LadyGaga tornata in #Italia dopo anni. Sul palco uno show con scenografie teatrali e gotiche che hanno richiamato le atmsofere del suo ultimo disco. Stasera si replica. Al #Tg2Rai ore 13,00 #20ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga a Milano con l'opera gothic pop “Mayhem Ball”: “Essere italiana è il mio orgoglio e quello della mia famiglia” - X Vai su X
Lady Gaga conquista Milano: tra il pubblico anche Elodie, Marco Mengoni e la sua Donatella Versace - Lady Gaga ha conquistato Milano già con la prima delle due date del suo Mayhem Ball Tour al Forum di Assago. Segnala amica.it
Lady Gaga infiamma l’Unipol Forum: il “Mayhem Ball” conquista Milano (e stasera si replica) - Lady Gaga porta il “Mayhem Ball Tour” all’Unipol Forum di Assago: una serata epica tra moda, performance e potenza vocale. Da milanolife.it
Lady Gaga conquista Milano con la sua opera pop - Lady Gaga arriva a Milano con il "Mayhem Ball Tour": un’opera pop divida in atti in cui teatro, moda e musica si fondono insieme ... Secondo iodonna.it