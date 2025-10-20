Lady Gaga arriva a Milano con il Mayhem Ball Tour | un’opera pop divida in atti in cui teatro moda e musica si fondono insieme
V ersatile, teatrale e profondamente emotiva: la musica di Lady Gaga sfugge a qualsiasi etichetta. Pop, dance, elettronica, jazz, rock e soul: l a regina del gothic glam ha sperimentato ogni genere nella sua carriera. Dopo sette anni dal suo ultimo concerto in Italia, l’ Unipol Forum di Milano ha accolto il ritorno trionfale della popstar con il suo Mayhem Ball Tour. Un’ opera pop divisa in atti che mescolano stile gotico, noir e atmosfera fiabesca, trasformando ogni brano in un piccolo spettacolo teatrale.« Posso essere un sacco di cose, ma dentro sono ancora quella che avete conosciuto allora » ha detto la popstar al pubblico a inizio concerto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
La prima delle due date italiane sold out di Lady Gaga del “The Mayhem Ball“ tour Grazie al video di @sonos4turno #LadyGaga Million Reasons Milano - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga a Milano con l'opera gothic pop “Mayhem Ball”: “Essere italiana è il mio orgoglio e quello della mia famiglia” - X Vai su X
Lady Gaga in concerto a Milano: è la perfetta traghettatrice pop in un’opera oscura che parla di dolore e vita - Due concerti all'Unipol Forum di Assago, dove presenta uno spettacolo gotico ed emotivo ... Scrive style.corriere.it
Lady Gaga conquista Milano: tra il pubblico anche Elodie, Marco Mengoni e la sua Donatella Versace - Lady Gaga ha conquistato Milano già con la prima delle due date del suo Mayhem Ball Tour al Forum di Assago. Riporta amica.it
Lady Gaga infiamma l’Unipol Forum: il “Mayhem Ball” conquista Milano (e stasera si replica) - Lady Gaga porta il “Mayhem Ball Tour” all’Unipol Forum di Assago: una serata epica tra moda, performance e potenza vocale. Si legge su milanolife.it