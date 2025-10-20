Lady Gaga arriva a Milano con il Mayhem Ball Tour | un’opera pop divida in atti in cui teatro moda e musica si fondono insieme

V ersatile, teatrale e profondamente emotiva: la musica di Lady Gaga sfugge a qualsiasi etichetta. Pop, dance, elettronica, jazz, rock e soul: l a regina del gothic glam ha sperimentato ogni genere nella sua carriera. Dopo sette anni dal suo ultimo concerto in Italia, l’ Unipol Forum di Milano ha accolto il ritorno trionfale della popstar con il suo Mayhem Ball Tour. Un’ opera pop divisa in atti che mescolano stile gotico, noir e atmosfera fiabesca, trasformando ogni brano in un piccolo spettacolo teatrale.« Posso essere un sacco di cose, ma dentro sono ancora quella che avete conosciuto allora » ha detto la popstar al pubblico a inizio concerto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

