Lady Gaga a Milano | il trionfo della pop art a tinte gotiche
Non è solo una questione di numeri e sold out: Lady Gaga è e resta l’artista pop più influente degli ultimi quindici anni. Lo dicono sì le copie vendute dell’ultimo album Mayhem, i due tutto esaurito al Forum di Milano, le migliaia di fan che ieri sera hanno affollato le gradinate agghindati nei modi più bizzarri e inconsueti, ma soprattutto parla chiaro la qualità dei suoi show. Il concerto di Gaga è una colossale rappresentazione teatrale che si muove sui binari del neoclassico e delle suggestioni gotiche, uno spettacolo a due facce, tra buio e luce, uno scontro tra le due personalità di Miss Germanotta. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
"Balla o muori". Lady Gaga inizia così il suo show al Forum di Assago. Spettacolo puro. #LadyGaga #LadyGagaMilan #Mayhemballtour - X Vai su X
PAPARAZZI Lady Gaga #TheMayhemBall #radio105 - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga a Milano: il trionfo della pop art a tinte gotiche - Uno spettacolo kolossal, tra cambi d'abiti, fiamme e coreografie da musical. Secondo panorama.it
Lady Gaga incanta Milano con la sua opera gothic pop e promette: "Voglio durare altri 20 anni" - pop a Milano e si conquista un altro pezzo di cuore del pubblico italiano. Lo riporta msn.com
Lady Gaga infiamma Milano: il ritorno della regina del pop con uno show travolgente ma intimo - Lady Gaga travolge Milano con uno show monumentale tra grande emozione, entusiasmo ma anche con tanti truffatori ... Da msn.com