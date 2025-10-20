Non è solo una questione di numeri e sold out: Lady Gaga è e resta l’artista pop più influente degli ultimi quindici anni. Lo dicono sì le copie vendute dell’ultimo album Mayhem, i due tutto esaurito al Forum di Milano, le migliaia di fan che ieri sera hanno affollato le gradinate agghindati nei modi più bizzarri e inconsueti, ma soprattutto parla chiaro la qualità dei suoi show. Il concerto di Gaga è una colossale rappresentazione teatrale che si muove sui binari del neoclassico e delle suggestioni gotiche, uno spettacolo a due facce, tra buio e luce, uno scontro tra le due personalità di Miss Germanotta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lady Gaga a Milano: il trionfo della pop art a tinte gotiche