Ladri in azione nel centro storico rubata una moto da un garage

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malviventi in azione nelle prime ore di lunedì 20 ottobre in vico Campane Donnalbina, a pochi metri dall'istituto scolastico ‘Un Amore di Famiglia’. Intorno alle tre di notte ignoti hanno fatto irruzione nella parte alta della stradina, situata a poca distanza da piazza del Gesù, forzando con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

