Ladri in azione nel centro storico rubata una moto da un garage
Malviventi in azione nelle prime ore di lunedì 20 ottobre in vico Campane Donnalbina, a pochi metri dall'istituto scolastico ‘Un Amore di Famiglia’. Intorno alle tre di notte ignoti hanno fatto irruzione nella parte alta della stradina, situata a poca distanza da piazza del Gesù, forzando con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Furto al Louvre, il video dei ladri in azione: le piccole seghe elettriche e i gilet ad alta visibilità - facebook.com Vai su Facebook
LOUVRE | I ladri in azione al Louvre avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. #ANSA - X Vai su X
Spaccata nel centro storico, ladri in azione alle Cantine Camilla - Quel che secondo me vale la pena sottolineare è che la situazione è sempre più difficile in questa zona. ilsecoloxix.it scrive
Il "colpo del secolo" al Louvre: i ladri in azione - Nelle immagini uno dei componenti con indosso una pettorina gialla è intento a scassinare una teca nella Galleria di ... Scrive msn.com
Ladri in azione nella notte in centro storico: sfondano la porta e rubano l'incasso alla pizzeria Passando per Roma - I ladri hanno agito la notte tra sabato 2 domenica 3 agosto, sfondando una porta laterale del locale che si trova in una zona molto centrale. ilgazzettino.it scrive