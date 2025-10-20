L’addio a Totaro sulle note di Bob Dylan
Modena, 20 ottobre 2025 – La stampa modenese ha dato oggi l’ultimo saluto al collega Stefano Totaro, storica firma di cronaca nera, per trent’anni alla Gazzetta di Modena, che si è spento a 63 anni. Tanti i giornalisti, anche di altre testate che hanno voluto ricordarlo nella chiesa di Collegara a San Damaso, un doveroso omaggio a una vita dedicata alla professione con curiosità, rigore e al tempo stesso acuta ironia. Totaro, per tutti ‘Tost’, riusciva a trattare anche gli argomenti più spinosi con «grande leggerezza che è sinonimo di intelligenza» è stato sottolineato in chiesa dai colleghi e amici di una vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
