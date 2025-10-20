L’acqua con i semi di basilico è l’ultimo trend di TikTok l’esperto avverte | Ha proprietà digestive e antiossidanti ma attenzione non è per tutti

Scorri i video e, tra un reel e l’altro, compare una mano che lascia cadere acqua limpida su piccoli semi neri raccolti in un bicchiere. Nel giro di pochi istanti i granelli si gonfiano e diventano perle traslucide sospese in un gel, un microcosmo liquido che prende forma sotto gli occhi. È il trend del momento: l’acqua con semi di basilico. Il suo successo ha radici precise: la bellezza dell’immagine, il fascino di un ingrediente che evoca tradizioni lontane, la promessa di benefici naturali e il fatto che bastino pochi minuti e un bicchiere d’acqua per sentirsi parte di un nuovo e affasciante rituale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it