L’abbraccio di Favara a Marianna in chiesa anche tutti quei soccorritori che non si sono risparmiati per ritrovarla

La città di Favara si è fermata per l’ultimo saluto a Marianna Bello, una comunità che dall'alluvione del primo ottobre scorso, per venti giorni è rimasta con il fiato sospeso fino al tragico epilogo di ieri con il ritrovamento del corpo a Cannatello. Il feretro portato a spalla di Marianna è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

