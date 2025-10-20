La WNBA sta attraversando uno dei momenti più rilevanti della sua storia: le Finals appena concluse sono state le seconde più viste di sempre dopo quelle dello scorso anno, la lega ha annunciato l’ingresso di cinque nuove franchigie da qui al 2030 e le giocatrici più in vista del campionato sono ormai calamite per sponsor e grandi investimenti. Sul parquet, la storia che l’ha fatta da padrona è stata l’incredibile stagione delle Las Vegas Aces, che hanno conquistato il terzo titolo in quattro anni. A’ja Wilson ha vinto il suo quarto titolo di MVP e il terzo di Defensive Player of the Year e ha consolidato la sua presenza come personaggio di culto nella cultura popolare americana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La WNBA non può più ignorare le sue atlete