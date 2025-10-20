La Volta Buona di oggi è stato tutto un enorme déjà-vu di sabato sera. Sembra di essere ancora incollati al sabato sera di Ballando con le Stelle, non riusciamo ad uscirne, possiamo solo sperare che la fine arrivi in fretta. In studio uno dopo l’altro Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Addino, Di Vaira, Raimondo Todaro e Beppe Convertini, come se il week-end non fosse mai finito e questa fosse solo l’appendice. La puntata si regge tutta su quella strana energia da giorno dopo. C’è chi ancora si pavoneggia per il voto dato, chi racconta alcuni retroscena (l’unico gustoso su Andrea Delogu, ma ci torniamo), e chi si ritaglia il momento struggente parlando di esperienze “intense”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 20 ottobre: Mariotto mattatore (8), Convertini sincero e galante (8)