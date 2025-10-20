La Volta Buona Mariotto contro d’Urso | E’ una iena | VIDEO

Oggi a La Volta Buona, Guillermo Mariotto ha usato toni duri su Barbara d'Urso. Secondo lui "è una iena e sta recitando" L'articolo La Volta Buona, Mariotto contro d’Urso: “E’ una iena” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la volta buona mariotto contro d8217urso e8217 una iena video

