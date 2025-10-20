Una tragedia moderna. In due atti. Con il protagonista che muore due volte. Si chiamava Guido Tieghi e, per troppo tempo, la sua storia è stata avvolta dalla nebbia di Vercelli, la sua città. Adesso, di lui sappiamo grazie al libro dello scrittore e giornalista Massimo Novelli. Titolo (quanto mai azzeccato) del libro: La vita strappata di Guido Tieghi. Una storia della Resistenza (Graphot Edizioni). Tieghi fu un calciatore, un centravanti che dire di belle speranze è poco. Dissero che era l’erede di Gabetto. E di Piola. E che avrebbe vestito la maglia della nazionale ai Mondiali del 1950. Fu anche un partigiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La vita strappata di Guido Tieghi: così Massimo Novelli riporta alla luce una storia dimenticata