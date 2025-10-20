La vita nelle vostre mani | a provare le manovre di rianimazione anche il sindaco Giordani
Un continuo via vai di persone di ogni età, a partire dagli studenti delle scuole elementari fino ai cittadini più anziani: centinaia di padovani hanno partecipato a “La vita nelle vostre mani”, evento che si è tenuto nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, a Palazzo della Ragione a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
