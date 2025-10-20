La vita negli orti in foto | esposizione fotografica al centro sociale Primavera
“Uno scrigno di benessere e socialità”. Così il consiglio direttivo del centro sociale Primavera commenta la Festa degli orti urbani che si è svolta domenica alla presenza del vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dell'assessora al Welfare Sansavini Angelica durante la quale è stata inaugurata anche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando 1+1 fa molto più di 2 e dà vita a un giorno dedicato agli altri! Ieri 7 dipendenti di Credem Banca hanno svolto le attività di Volontariato d'Impresa agli Orti di Bregazzana, vivendo un'esperienza rigenerante a contatto con la natura e dedicando un gi - facebook.com Vai su Facebook
Orti in Cascina, a Milano nasce un nuovo spazio di socialità e inclusione - Un traguardo raggiunto da Leroy Merlin insieme a Fondazione Progetto Arca nell'ambito dell'iniziativa Bricolage del Cuore. ilgiorno.it scrive