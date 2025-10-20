La Vigor ha trovato la chiave del successo I senigalliesi piegano anche la Sammaurese Alonzi e De Feo sempre più una garanzia

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sammaurese 1 Vigor Senigallia 2 INTER SM SAMMAURESE (4-3-3): Pazzini 5; Moncastelli 6 (30’ st Dimitri 6), Dall’Osso 5,5, Oppizzi 5,5, Magnanini 6; Sare 6, Zaccariello 5,5 (15’ st Said 6), Bertani 5,5 (15’ st Infantino 6); Conti 6,5, Amadori 5,5, (15’ st Lucatti 6), Casolla 6,5. All.: Lorenzo. VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli 6; De Marco 6, Magi Galuzzi 6, Urso 6, Shkambaj 5,5; Pandolfi 6, Gambini 6(49’ st Subissati sv), Tonelli 7 (43’ st Gasparroni sv ); De Feo 6,5 (23’ st Caprari), Alonzi 6,5, Braconi 6. All.: Berretta ( Magi Squalificato). Arbitro: Bassetti di Lucca. Reti: 21’ pt Casolla, 28’ pt Alonzi, 8’ st Tonelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la vigor ha trovato la chiave del successo i senigalliesi piegano anche la sammaurese alonzi e de feo sempre pi249 una garanzia

© Sport.quotidiano.net - La Vigor ha trovato la chiave del successo. I senigalliesi piegano anche la Sammaurese. Alonzi e De Feo sempre più una garanzia

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Vigor Ha Trovato Chiave