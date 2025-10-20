La vera storia di Peter Pan Il Musical sbarca al Vittorio Emanuele

Messinatoday.it | 20 ott 2025

La vera storia di Peter Pan Il Musical pronta a incantare il teatro Vittorio Emanuele il 7 dicembre ore 18. Peter Pan vola ancora, insieme a Wendy, Trilli e i Bambini Sperduti, verso l’Isola che non c’è. Un mondo dove non si cresce mai, dove ogni risata accende una stella, e dove la magia prende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

