La Valle dei Templi fra le tappe del Giro di Sicilia 2026

Agrigentonotizie.it | 20 ott 2025

C'è anche la Valle dei Templi fra le tappe della 35esima edizione del Giro di Sicilia che tornerà dal 12 al 17 maggio 2026. La rievocazione storica della corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912, l'anno prossimo sarà dedicata a Peter Collins, pilota automobilistico britannico che nel 1956, con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

