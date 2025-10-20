La Ue chiude al gas russo dal 2027 Mattarella | Nessun cedimento
Roma, 20 ottobre 2025 – Il presidente Trump ordina e l’Unione Europea esegue. Ma, per ironia della sorte, a opporsi sono proprio quei Paesi che guardano al tycoon come a un punto di riferimento. Il Consiglio Ue ha dato il via libera allo stop totale dalle importazioni di gas russo entro il 2027, nell’ambito del programma RepowerEU. "L’Ue potrà ottenere la sua indipendenza energetica. Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ai suoi cittadini e, non da ultimo, per sostenere l’Ucraina”, ha scritto sui social Dan Jorgensen, commissario Ue all’energia. Bruxelles questa volta fa sul serio e ha anche introdotto una serie di meccanismi di controllo per evitare che i più riottosi facciano i furbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
