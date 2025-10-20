La trappola di Israele e la fine della tregua | ancora bombe su Gaza
Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, salutato da proclami trionfali, si è rivelato una breve pausa, interrotta dalla ripresa delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni ha detto che «Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti per impedirlo», e che «deve uscire dalla trappola della guerra» - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia #Meloni all'ONU: "La reazione a un'aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Israele ha superato quel limite, finendo per infrangere le norme umanitarie e causando una strage tra i civili. Israele deve uscire dalla trappola di que - X Vai su X
Israele cede alle pressioni Usa e riapre i valichi. Riparte la tregua a Gaza - L'esercito israeliano ha ripreso a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza dopo averlo dichiarato "violato" da Hamas. Lo riporta iltempo.it
Gaza, raid di Israele: "Hamas ha violato tregua". Cessate il fuoco ripristinato - Nella giornata di lunedì riprendono le consegne di aiuti ... Secondo msn.com
Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Da tg24.sky.it