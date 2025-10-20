La Torre Mediaset si tinge di rosa | il Gruppo rinnova il suo impegno per la prevenzione del tumore al seno

Anche quest’anno la celebre Torre Mediaset, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, si illumina di rosa. L’iniziativa, che torna per il settimo anno consecutivo, celebra il “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”, trasformando l’imponente torre di trasmissione alta 98 metri in un messaggio visibile di speranza e impegno. Mediaset, da sempre attenta ai temi sociali e alla salute, vuole così ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta contro una delle malattie più diffuse tra le donne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

