La Torre di Babele si interroga su come si fa la pace
Come si fa la pace? È questa la domanda, antica e sempre attuale, al centro del nuovo appuntamento con La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias, in onda stasera, lunedì 20 ottobre, alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 20 ottobre 2025. Alla luce del piano di pace proposto da Donald Trump per Gaza, la puntata indaga sulle possibilità reali che questo progetto ha di porre fine ai conflitti e di costruire un equilibrio duraturo tra quei popoli. Con Augias, gli storici Luciano Canfora e Silvia Ronchey guideranno il pubblico in un viaggio attraverso il tempo, dalla Grecia antica al Medio Oriente di oggi, per riscoprire le lezioni del passato e il ruolo che cultura e religione hanno avuto nei processi di pacificazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
