La Torre di Babele anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 su La7

Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, La Torre di Babele torna su La7 alle 21:15 con un appuntamento costruito attorno a una domanda che attraversa secoli di storia: come si fa la pace? Il programma di Corrado Augias mette in dialogo memoria storica e cronaca internazionale per capire quali condizioni rendano praticabile un percorso di pacificazione. Indice. La Torre di Babele 20 ottobre 2025 anticipazioni – Il tema: “come si fa la pace?. Ospiti in studio: Canfora, Ronchey, Tocci. Le piste di discussione: condizioni minime per una pace stabile. Metodo e linguaggio: capire senza semplificare. Dove e quando vedere La Torre di Babele. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - La Torre di Babele, anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 su La7

