Ravenna, 20 ottobre 2025 – Poco meno di 9.000 multe, 8.926 per l’esattezza, per un incasso presunto (al netto di eventuali ricorsi) di 740.360 euro. Sono i due dati che fotografano la prima estate con la telecamera a vigilare sugli accessi impropri nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, attiva nei weekend. L’occhio elettronico è stato attivo da sabato 21 giugno a domenica 31 agosto per 11 weekend e un totale di 24 giorni (ai sabati e alle domeniche vanno infatti aggiunti il 14 e 15 agosto). Il primo fine settimana è stato quello con più sanzioni: 1.362 in totale, 849 sabato 21 giugno e 513 domenica 22, per un totale di 113. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La telecamera di Marina, sanzioni per oltre 740mila euro. “Ma traffico e parcheggi sono migliorati”