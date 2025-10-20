La svolta green | tubi sostenibili per il trasporto dei fluidi
DECLINARE LA SOSTENIBILITÀ in azioni concrete per incidere fattivamente e contribuire a quel salto di qualità che ormai chiede prodotti e soluzioni non impattanti, in linea con le direttive che, a livello mondiale, aiutano e indirizzano aziende e amministrazioni nel percorso della transizione ecologica. Questo lo spirito che anima il gruppo Idrotherm 2000 SpA, di proprietà della famiglia Sartini. L’azienda leader nella produzione di tubazioni per il trasporto di acqua, gas, idrogeno e telecomunicazioni ha due stabilimenti in provincia di Lucca e uno in quella di Bergamo e oggi guarda alla ricerca, alla innovazione e alla sostenibilità come elementi nativi, propulsivi; stimolo costante alla crescita, in dialogo con le tante normative che a livello nazionale e internazionale rispondono alle sfide dell’agenda 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
La Svolta Acustica dei Green Day Il 17 ottobre 1997 segnò l'arrivo nelle radio e sulle piattaforme digitali del singolo "Good Riddance (Time of Your Life)" dei Green Day, brano estratto dall'album Nimrod dello stesso anno. Nonostante la data ufficiale di pubblic - facebook.com Vai su Facebook
La svolta green: tubi sostenibili per il trasporto dei fluidi - DECLINARE LA SOSTENIBILITÀ in azioni concrete per incidere fattivamente e contribuire a quel salto di qualità che ormai chiede ... Riporta quotidiano.net
La svolta green di Italo: giù le emissioni del 90% entro il 2050 (e sul breve il taglio alla filiera) - 10 anni con operazioni che coinvolgono necessariamente le attività dei fornitori ... Da corriere.it