La svolta green | tubi sostenibili per il trasporto dei fluidi

DECLINARE LA SOSTENIBILITÀ in azioni concrete per incidere fattivamente e contribuire a quel salto di qualità che ormai chiede prodotti e soluzioni non impattanti, in linea con le direttive che, a livello mondiale, aiutano e indirizzano aziende e amministrazioni nel percorso della transizione ecologica. Questo lo spirito che anima il gruppo Idrotherm 2000 SpA, di proprietà della famiglia Sartini. L’azienda leader nella produzione di tubazioni per il trasporto di acqua, gas, idrogeno e telecomunicazioni ha due stabilimenti in provincia di Lucca e uno in quella di Bergamo e oggi guarda alla ricerca, alla innovazione e alla sostenibilità come elementi nativi, propulsivi; stimolo costante alla crescita, in dialogo con le tante normative che a livello nazionale e internazionale rispondono alle sfide dell’agenda 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

