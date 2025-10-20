La sua voce e le sue interpretazioni sono diventate leggendarie e fanno di lei una delle artiste più influenti in ambito musicale ma anche nel mondo della performance

V enezia, 20 ott, (askanews) – . Meredith Monk, nata a New York nel 1942, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Musica 2025. La direttrice Caterina Barbieri l’ha presentata così: “Il suo lavoro si distingue per la multidisciplinarietà dell’approccio e l’uso pionieristico di tecniche vocali estese che hanno ampliato la potenzialità della voce umana trasformandola in un veicolo di esplorazione musicale e teatrale senza precedenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

