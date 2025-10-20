La storica Faccin di Visano ceduta al fondo IGI Private Equity

Bresciatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la fine di un'epoca, almeno dal punto di vista finanziario: la storica azienda bresciana Faccin, quartier generale a Visano, fondata nel 1960 e attiva nella progettazione e produzione di macchine speciali per la deformazione dei metalli, è stata rilevata dal fondo IGI Private Equity, con il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La storica Faccin di Visano ceduta al fondo IGI Private Equity - È la fine di un'epoca, almeno dal punto di vista finanziario: la storica azienda bresciana Faccin, quartier generale a Visano, fondata nel 1960 e attiva nella progettazione e produzione di macchine sp ... Riporta bresciatoday.it

storica faccin visano cedutaMacchine per deformare metalli: la Faccin passa al fondo Igi - Cedute alla società di private equity le quote in capo a Consilium Sgr e agli eredi del fondatore. Si legge su giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Storica Faccin Visano Ceduta