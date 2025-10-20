La storia di Sergio Boroni imprenditoria e sport | il mix dei successi di un visionario
Dal volley professionistico al mondo della logistica, passando per la moda e il design: il percorso di un imprenditore che costruisce nuove categorie riconoscendo il primato dei campioni e che qualcuno tempo fa ha definito Principe. Ci sono percorsi di vita che non seguono strade canoniche e proprio per questo riescono a produrre risultati che talvolta sono unici. È il caso di Sergio Boroni, ex pallavolista professionista, una laurea in Economia e una visione particolare del mondo della creazione di progetti imprenditoriali. Lo sport, racconta, è stato una scuola di vita che gli ha insegnato a gestire la pressione, vivere il presente, affrontare la sconfitta e a far passare molto in fretta la celebrazione della vittoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
