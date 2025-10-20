La storia dell' Università per stranieri nel racconto dei suoi archivi

Nei suoi cento anni di storia, l’Università per Stranieri di Perugia si racconta anche attraverso i documenti, le foto, i volumi e gli oggetti che compongono il suo archivio storico, in un evento previsto nel pomeriggio del 23 ottobre (ore 16, Palazzo Gallenga), nel corso del quale studiosi della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

