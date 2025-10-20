La storia della pecora Giulia | da vittima nel macello al portatrice di gioia nelle Rsa del Veneto

Giulia, agnellina salvata dal macello quattro anni fa dall'attivista Gabriella Gibin, oggi porta gioia e serenità ai pazienti delle Rsa del Veneto. Oggi che è adulta e pesa si muove con dolcezza tra anziani e disabili, trasmettendo empatia e gioia durature a chiunque incontri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

