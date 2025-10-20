La startup che combatte il falso | da Milan e Roma ai Metallica con Lab-go i brand sono al sicuro
Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 20 ottobre 2025 – Bovisio in “Serie A” e sui palcoscenici di tutto il mondo grazie a “Lab-go”, una startup attiva da tre anni. Si tratta di una tecnologia Qr Code digitale, univoca, dinamica e brevettata, che opera in due ambiti principali: brand protection e fan engagemen t. Ma di cosa si tratta? Nel mondo della protezione dei marchi, la “Lab-go”, Label Governance per esteso, ossia governare l’etichetta, formata da 5 soci fondatori, lavora con alcune delle principali squadre di calcio della Serie A - Milan, Roma, Atalanta, Bologna, Fiorentina - p er combattere la contraffazione e autenticare i loro prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
