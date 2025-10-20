La stangata sugli affitti brevi | la cedolare secca sale al 26%
Un aumento delle tasse "nascosto" nella sfilza di norme che compongono la manovra 2026. Venerdì 17 ottobre il governo Meloni ha approvato la legge di bilancio, il provvedimento più importante dell'anno. Un testo bollinato e pronto per andare in Parlamento ancora non c'è ma nelle scorse ore è. 🔗 Leggi su Today.it
